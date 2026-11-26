10 декабря в России пройдет объединенный формат прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина. Как сообщили в Кремле, мероприятие традиционно состоится под названием «Итоги года с Владимиром Путиным», которое используется с 2023 года.

Задать вопрос президенту смогут все желающие несколькими способами: через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), отправив СМС или ММС на номер 0-40-40, а также позвонив по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Для обращений из-за границы предусмотрены номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Кроме того, вопросы будут приниматься через специальное мобильное приложение.

В Кремле сообщили, что принимать вопросы начнут с 00:00 по московскому времени 27 ноября и продолжат до завершения программы 10 декабря.

Традиционно прямая линия с Владимиром Путиным проходит в декабре в формате совмещенной большой пресс-конференции и общения с гражданами. В 2025 году мероприятие состоялось 19 декабря. К нему поступило свыше 2,5 миллиона вопросов, а сама прямая линия длилась 4 часа 27 минут — за это время президент ответил более чем на 80 из них.