На рынках предсказаний покупают контракты на будущие заголовки: кто победит на выборах, что решит центробанк, кого изберут папой римским. Если прогноз сбывается, контракт приносит деньги.

Французский трейдер под псевдонимом Théo заработал около $85 млн, поставив на победу Дональда Трампа в 2024 году. В мае 2025-го пользователь Polymarket JustPunched потратил около $1 060 на контракты на избрание Роберта Прево папой римским и получил примерно $63,7 тыс. прибыли. Об этих сделках писали The Wall Street Journal и Forbes.

Истории у них разные. Théo заказал собственное исследование и вложил крупный капитал, а JustPunched купил исход, которому рынок почти не давал шансов. Искать такую информацию и обсуждать такие возможности собираются в Armada Community, закрытом русскоязычном сообществе о рынках предсказаний.

$85 млн на Polymarket: трейдер, который решил проверить опросы

Перед президентскими выборами в США 2024 года Théo решил, что обычные опросы недооценивают поддержку Трампа: избиратели могли не говорить открыто, за кого собираются голосовать.

Чтобы это проверить, он заказал опрос с другим вопросом: за кого, по мнению респондентов, проголосуют их соседи. По словам трейдера, ответы укрепили его уверенность в победе Трампа. Подробно эту историю разобрало The Free Press.

По данным WSJ, Théo поставил больше $70 млн через 11 аккаунтов. После выборов он подтвердил изданию, что общая прибыль составила около $85 млн. К той же сумме пришёл анализ Chainalysis, на который ссылается Bloomberg.

Его идея была в том, чтобы найти расхождение между своей оценкой вероятности и ценой на рынке. Он заплатил за проверку гипотезы и поставил на свой вывод крупные деньги. Результат зависел и от точного прогноза, и от капитала, который он был готов потерять, если бы ошибся.

$63,7 тысячи на выборе папы римского: ставка на аутсайдера

На выборах папы римского в мае 2025 года большие деньги принёс исход, который большинство участников считало маловероятным.

По данным Forbes, JustPunched потратил $1 059,52 на контракты на Роберта Прево, ставшего папой Львом XIV, и получил $63 650,65 прибыли. На Kalshi другой участник поставил $526 и получил выплату $52 641. Цифры не совсем сравнимы: в первом случае Forbes указывает прибыль, во втором общую выплату.

Контракты на исход, в который почти никто не верит, стоят дёшево, а если он всё-таки случается, выплачивают полную сумму. Отсюда и разрыв между затратами и результатом.

Но дешёвый контракт ещё не значит выгодный. Чтобы оценить решение, нужно знать, почему покупатель считал шансы выше рыночных, а по публичным данным о выигрыше навык от удачи не отличить.

Как работают рынки предсказаний: Polymarket и Kalshi

На Polymarket, Kalshi и похожих площадках торгуют контрактами на реальные события. В простом бинарном контракте верный исход приносит $1, неверный не приносит ничего.

Например, контракт куплен за $0,30. Если событие наступает, он выплачивает $1, и покупатель зарабатывает $0,70 до комиссий. Если не наступает, $0,30 потеряны.

Поэтому мало угадать, что произойдёт. Важно ещё, сколько стоит контракт и что именно в его условиях считается исполнением прогноза. Верная новость может быть уже заложена в цену, контракт на фаворита может оказаться слишком дорогим, а формулировка условия может не совпадать с тем, как читатель понял заголовок.

С чего начать новичку на рынках предсказаний

Истории о миллионах привлекают к prediction markets внимание, но новичку на площадке нужны вещи попрактичнее: где искать первоисточники, как отличить важную новость от шума, что проверять в условиях контракта, какими инструментами пользоваться и с кем обсудить идею до того, как рисковать деньгами.

Armada Community: закрытое сообщество о рынках предсказаний

Armada Community собирает всё это в одном закрытом сообществе. Проект называет себя первым в СНГ закрытым комьюнити о рынках предсказаний. Внутри есть:

оперативные новости по рынкам предсказаний, чтобы вовремя замечать важные события и обновления;

инструменты для изучения событий, поиска информации и анализа возможностей;

обсуждения, где можно задать вопрос, предложить гипотезу и услышать контраргументы;

нетворкинг с людьми, которые уже разбираются в prediction markets и готовы говорить о них предметно.

Участники делят работу между собой: обмениваются источниками, замечают детали, которые другой бы пропустил, и проверяют рассуждения друг друга. Новичку так проще освоиться, а опытному участнику это даёт новые взгляды и контакты.

Громкие выигрыши остаются единичными случаями, а на рынках предсказаний можно потерять деньги. Armada даёт среду, где можно изучать рынок, но решения каждый принимает сам.

Об условиях вступления можно узнать на armadacommunity.com.

Частые вопросы о рынках предсказаний

Что такое рынки предсказаний?

Это площадки вроде Polymarket и Kalshi, где торгуют контрактами на реальные события: выборы, решения центробанков, выбор папы римского. В простом бинарном контракте верный исход приносит $1, неверный не приносит ничего.

Сколько можно заработать на рынках предсказаний?

Самые известные примеры: около $85 млн у трейдера Théo на выборах в США 2024 года и $63 650,65 прибыли у пользователя JustPunched на выборе папы в 2025 году. Это единичные случаи. Если прогноз не сбывается, деньги, потраченные на контракт, теряются.

Почему дешёвые контракты приносят такую большую прибыль?

Контракт на маловероятный исход стоит дёшево, а при наступлении события выплачивает полную сумму. Но низкая цена ещё не значит, что покупка выгодна: важно, почему вы оцениваете шансы выше рынка.

Что такое Armada Community?

Закрытое русскоязычное сообщество о рынках предсказаний с новостями, инструментами, обсуждениями и нетворкингом. Подробности на armadacommunity.com.