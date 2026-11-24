Бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов в интервью РИА Новости выделил три ключевых компонента, стимулирующих рост отечественной экономики: потребление, инвестиции и чистый экспорт. По его словам, именно эти составляющие определяют текущую динамику развития страны.

Экс-глава Минфина отметил, что после значительного всплеска инвестиционной активности в 2023–2024 годах в текущем году ожидается отрицательная динамика. Задорнов прогнозирует сокращение инвестиций более чем на 5%, а возможно, и на 7%. Такое снижение он считает естественным следствием предыдущего резкого роста.

В настоящее время основной вклад в экономический рост вносят потребление населения и государства, а также рост экспорта. Задорнов подчеркнул, что в этом году ситуацию улучшает чистый экспорт: несмотря на укрепление рубля, экспорт товаров и услуг растет заметно быстрее импорта, что положительно сказывается на общих показателях.

Касаясь инфляционных рисков, экономист указал на изменение ситуации с потреблением. В первом квартале года рост розничного товарооборота составлял 2–2,5% в реальном выражении, что не вызывало серьезных опасений. Однако начиная со второго квартала и по настоящий момент темпы роста превышают 5%. Задорнов объяснил, что такая динамика свидетельствует о том, что предложение не успевает за спросом, что является одним из признаков и причин инфляции.