Банк России ввёл в действие новое указание, которое задаёт правила для биржевой торговли криптовалютами и цифровыми правами. Отныне российские биржи смогут проводить операции с такими активами, если заранее согласуют с регулятором сам порядок торгов.

ЦБ уточнил, что биржи должны не только допускать к торгам участников рынка — брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов, — но и вести их учёт, регистрировать все заявки и заключённые сделки, а также следить за ходом торговых операций.

Помимо этого, на площадки возложена обязанность рассчитывать ключевые ценовые показатели по криптоактивам: текущую стоимость, средневзвешенную цену и цену закрытия. Информацию обо всех сделках и итогах торгов необходимо направлять в Банк России по тем же правилам, которые применяются к прочим биржевым инструментам.

С начала осени 2026 года в России вступил в силу федеральный закон, который закрепил правовые правила обращения цифровых валют и цифровых прав. Документ сформировал официальную базу для легального оборота криптовалют. Теперь такие операции допускается проводить через лицензированные биржи, брокерские компании, доверительных управляющих и специальные криптообменные сервисы.