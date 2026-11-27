По данным двух источников «Ъ» на ИТ-рынке, «Яндекс» собирается уже до конца 2026 года приступить к испытаниям доставки с участием человекоподобных роботов. На первом этапе проект, как утверждается, будет развернут сразу в четырёх точках, однако конкретные локации собеседники не раскрывают.
Предполагается, что новая схема будет работать в связке с роверами: наземный робот доставит заказ к входу в здание, после чего человекоподобный механизм вручит его адресату лично в руки.
В пресс-службе «Яндекса» при этом отметили, что компания уже проверяет доставку заказов от роботов-доставщиков непосредственно до рабочих мест сотрудников, а о дальнейших планах обещает сообщить позже.
Весной 2025 года компания заявила о намерении заняться созданием программного обеспечения для человекоподобных роботов. Спустя несколько месяцев, осенью, «Яндекс» представил собственного робота, построенного на платформе китайского Unitree G1; его работой управляла фирменная система Leshy OS.
При этом в ближайшие годы массового применения таких роботов в доставке, по мнению директора проектов «АТК Консалтинг» Георгия Королёва, ожидать не стоит. Он отмечает, что роверы «Яндекса» уже дешевле услуг курьера-курьера, тогда как человекоподобные машины пока остаются слишком дорогими: «Пока это скорее история про имидж».
По оценке источника «Ъ», появление гуманоидов на улицах — перспектива не ближайших лет.
Одной из главных причин называют недостаточную автономность, объясняет директор по продуктам роботизации MWS Константин Толстой. По его словам, искусственный интеллект пока работает не безошибочно: даже в оптимальном случае его успешность достигает лишь 90%, а значит, примерно каждое десятое действие может обернуться непредсказуемым результатом. Он также указывает, что Unitree G1 способен поднимать одной рукой не более 1–1,5 кг.
Есть сомнения и в долговечности таких машин, добавляет заместитель гендиректора «Корпорации робототехники» Евгений Дудоров. При интенсивной эксплуатации робот обычно выдерживает около шести месяцев, после чего ему требуется замена либо капитальный ремонт.
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