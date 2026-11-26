В 2027 году страховые пенсии планируется увеличить два раза — это следует из проекта бюджета Социального фонда России. Такая схема индексации затронет примерно 37,5 млн получателей, среди которых будут как работающие, так и неработающие пенсионеры. Помимо этого, рост выплат предусмотрен и для некоторых других категорий граждан.

РБК Life разобрался, когда именно произойдет повышение, кому оно положено и на какую прибавку можно рассчитывать в 2027 году.

Кому повысят пенсию в 2027 году

Получатели страховых пенсий — и работающие, и неработающие пенсионеры.

1 февраля состоится первая индексация, которую проведут исходя из фактической инфляции за 2026 год.

По предварительным расчетам, пенсии планируется проиндексировать на 6,8%. После февральского пересмотра фиксированная часть страховой пенсии вырастет до 10,2 тыс. рублей. В Соцфонде уточнили, что это отразится на доплатах для ряда пенсионеров.

В первую очередь речь идет о гражданах старше 80 лет и о получателях инвалидности I группы. Для них с учетом увеличения фиксированная выплата приблизится к 20,5 тыс. рублей в месяц.

Затем, 1 апреля, предусмотрено еще одно повышение — на 3,3%. Его размер в денежном выражении будет различаться у каждого пенсионера, так как зависит от накопленного стажа. При этом фиксированная выплата в этот раз останется прежней.

По итогам двух этапов повышения средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет примерно на 2,4 тыс. рублей в месяц и достигнет 30,2 тыс. рублей. При этом у каждого получателя итоговая сумма будет своей и может отличаться.

Как пояснила финансовый консультант и эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Марина Чернова, неверно полагать, что размер всей пенсии автоматически увеличится за год на 10,3%. Дело в том, что с 1 февраля индексируется фиксированная выплата к страховой пенсии, а в апреле повышается стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

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С 1 августа для граждан пенсионного возраста, продолжающих работать, будет не только произведена индексация, но и пересчитан размер выплат с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями.

Что касается выплат тем, кто помогает пожилым людям старше 80 лет и инвалидам первой группы, то вместе со страховыми пенсиями в феврале размер соответствующей доплаты увеличится на 6,8%. В результате с 1 февраля ежемесячная сумма такой надбавки составит 1,5 тысячи рублей.

В 2027 году сохранится и индексация пенсий по государственному обеспечению. Она стартует с 1 апреля и затронет получателей социальных пенсий, граждан, пострадавших из-за радиации, отдельных категорий военнослужащих и ряд других получателей.

Для тех, кто живет в районах Крайнего Севера и на территориях, приравненных к ним, суммы выплат будут дополнительно увеличены за счет районного коэффициента. При этом никаких заявлений подавать не нужно: все запланированные индексации и ежегодные пересчеты выполняются автоматически.

Что касается военных пенсионеров, их пенсии, как правило, повышают с 1 октября. Здесь применяется особый порядок: прибавка зависит не от уровня инфляции, а от денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур, при этом учитывается понижающий коэффициент, объяснила эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Узнать, была ли прибавка к пенсии, можно несколькими способами. Самый удобный и быстрый вариант — запросить нужные данные онлайн: через портал «Госуслуги» или в личном кабинете Социального фонда России, где можно заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах. Если нужен очный способ, информацию также предоставят в клиентской службе СФР или в МФЦ.