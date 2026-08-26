Бизнес-климат в России восстановился после июльского спада, но инфляционные ожидания выросли до 6,2%

Сводный индикатор бизнес-климата в России отыграл часть падения после слабого июля. Об этом свидетельствует мониторинг Банка России, опубликованный в августе. Поддержку показателю оказала стабилизация ситуации на топливном рынке: после ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов нормализовались поставки, что снизило нервозность в отдельных отраслях.

Вместе с тем восстановление деловых настроений сопровождается ростом ценовых ожиданий. Инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились и составили 6,2% в годовом выражении. Это означает, что участники рынка закладывают в свои решения сохранение повышенного ценового давления, что может сдерживать и потребительскую активность, и инвестиционные планы компаний.

Эксперты обращают внимание: улучшение бизнес-климата пока носит восстановительный характер, а не указывает на устойчивое ускорение экономической динамики. Ключевыми факторами ближайших месяцев останутся стоимость заимствований, динамика издержек и поведение потребительского спроса. Для предпринимателей это сигнал к консервативному планированию бюджетов и фиксации цен на более длинные горизонты.

Источник: мониторинг предприятий Банка России, август 2026 года.