Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина допустила, что могла быть причастна к срыву запланированных выступлений американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале она опубликовала лаконичное сообщение: «Служу России».

Ранее, 17 августа, супруга певца Shaman публично назвала музыканта поклонником Адольфа Гитлера. Мизулина выразила надежду, что артист не появится в городе, пережившем блокаду во время Великой Отечественной войны, в нацистской символике. Канье Уэст действительно неоднократно становился фигурантом скандалов из-за антисемитских высказываний и оправдания нацизма. В прошлом году он выпустил композицию, посвященную Гитлеру, а также продавал merchandise со свастикой. Еще восемь лет назад рэпер заявлял, что четырехвековое рабство африканского народа было их собственным «выбором».

Выступления Канье Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября на площадке «Газпром Арены». Однако 24 августа представители стадиона официально заявили об отсутствии подписанных договоренностей с организаторами, подтвердив тем самым отмену мероприятия. Вслед за этим анонс концертов исчез с официального сайта арены.

Организатор гастролей, компания Say Agency, оказалась в противоречивой ситуации. Представители агентства утверждают, что действовали на основании официального письма, согласованного площадкой, и что договор аренды должен был быть подписан с «Газпром Ареной» до 27 августа.