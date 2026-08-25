Чистая прибыль Дом.РФ за семь месяцев 2026 года выросла на 44%

Группа Дом.РФ продемонстрировала значительный рост финансовых показателей по итогам семи месяцев 2026 года. Согласно опубликованному сообщению компании, чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 44% и достигла 67 млрд рублей. Рентабельность капитала при этом составила 23,8%.

Структура доходов организации также претерпела положительные изменения. Чистые комиссионные доходы выросли на 52%, достигнув отметки в 27,6 млрд рублей, что формирует примерно четверть всех поступлений группы. Чистые процентные доходы увеличились на 26% и составили 104,7 млрд рублей. При этом стоимость риска сохранилась на стабильно низком уровне — 0,7%.

В руководстве компании отметили, что текущие результаты полностью соответствуют обновленному прогнозу на весь 2026 год, который предполагает получение чистой прибыли в размере 117 млрд рублей.

Активность в сегменте корпоративного кредитования привела к росту портфеля юридических лиц на 12%, который теперь достигает 3 трлн рублей. Объем выданных кредитов превысил 1,2 трлн рублей, составляя более 40% от общего портфеля. В розничном сегменте с начала года было выдано ипотечных кредитов на сумму 90 млрд рублей, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого периода. Однако общий кредитный портфель физических лиц сократился на 9% из-за проведения секьюритизации собственных кредитов на сумму 130,7 млрд рублей.

Дом.РФ выступает единым институтом развития в жилищной сфере, созданным для повышения доступности жилья, комплексного развития городов и реализации государственной жилищной политики. Деятельность группы охватывает ипотечное и проектное финансирование, секьюритизацию активов, вовлечение федеральных земель в оборот, развитие арендного жилья, а также рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.