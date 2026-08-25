Российские металлурги сокращают экспорт стальной заготовки из-за логистических рисков

Российские производители стальной заготовки существенно снизили объемы экспорта продукции. Основными причинами такого решения стали возросшие риски для судоходства в акватории Черного моря и ограничения пропускной способности железнодорожных направлений в порту Новороссийск. Об этом свидетельствует свежий обзор аналитической компании BigMint.

Эксперты отмечают, что использование альтернативных маршрутов поставок, включая направления через Балтийское море или территорию Грузии, в текущих условиях остается экономически нецелесообразным из-за чрезмерно высокой стоимости логистических услуг.

Согласно данным BigMint, от российских металлургических предприятий поступают лишь эпизодические коммерческие предложения, большинство из которых носит номинальный характер ввиду дефицита доступных судов. Продавцы избегают брать на себя обязательства по твердым срокам отгрузки продукции. По состоянию на 22 августа стоимость российской стальной заготовки в портах оценивалась аналитиками в диапазоне 463–465 долларов за тонну на условиях FOB (свободно на борту), что на 3–4 доллара меньше показателей предыдущей недели. Представители металлургических компаний отказались от комментариев по данной ситуации.

Наиболее ощутимо сокращение российского предложения сказалось на турецких покупателях. Стремясь компенсировать нехватку сырья, импортеры из Турции переключились на закупки китайской и индийской заготовки. Стоимость таких партий с учетом фрахта до порта Мармара составила 495–500 долларов за тонну на условиях CFR. Аналитики Shanghai Metals Market констатируют, что поставки черноморских стальных полуфабрикатов в Турцию фактически парализованы.