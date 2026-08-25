Американский военный самолет C-17A приземлился в Москве

Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в Москве. Согласно данным систем мониторинга воздушного движения, воздушное судно прибыло в российскую столицу примерно в 10:00 по местному времени.

Маршрут рейса начался с военной базы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона. После взлета самолет выполнил промежуточную посадку на базе ВВС США в Чарльстоне, откуда продолжил путь в направлении Европы.

Представитель авиадиспетчерских служб Европейского Союза, общавшийся с корреспондентами ТАСС на условиях анонимности, подтвердил факт транзитного пролета борта через территорию Латвии. По его словам, воздушное судно вылетело из рижского аэропорта и направилось к российской границе.

«Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», — отметил источник, дополнительно уточнив информацию о технической остановке самолета в аэропорту Чарльстона перед продолжением маршрута.