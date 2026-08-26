На потребительском рынке зафиксирована недельная дефляция при годовой инфляции 6,13%

На потребительском рынке России вновь отмечена недельная дефляция: с 11 по 17 августа цены снизились на 0,02%, а неделей ранее — на 0,06%. Это следует из данных мониторинга Минэкономразвития. Традиционное сезонное удешевление плодоовощной продукции продолжает тянуть индекс цен вниз в краткосрочной перспективе.

При этом годовая инфляция остаётся повышенной: на 17 августа она оценивалась в 6,13%. Таким образом, сезонное снижение цен пока не компенсирует накопленный за год рост, а инфляционные ожидания сохраняются на уровнях выше целевых ориентиров регулятора.

Для розничного сектора это двойственный сигнал. С одной стороны, дефляционные недели дают ритейлу пространство для промо-активности и привлечения чувствительного к цене покупателя. С другой — устойчиво высокая годовая инфляция вынуждает компании тщательнее считать маржу и избегать длинных ценовых обязательств перед поставщиками. В ближайшие месяцы, по оценкам экономистов, ценовая динамика будет определяться урожаем, курсом рубля и тарифными решениями.

Источник: Минэкономразвития РФ, недельный мониторинг потребительских цен, август 2026 года.