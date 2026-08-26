Бензин дорожает, поставки восстанавливаются: топливный рынок и экспорт зерна в фокусе

Топливный рынок России продолжает восстанавливаться после ремонтных кампаний на ряде нефтеперерабатывающих заводов: поставки топлива на внутренний рынок выросли, что снизило остроту дефицита в отдельных регионах. Вместе с тем бензин за неделю подорожал на 0,5%, и этот рост отчасти нивелирует эффект от нормализации предложения.

На аграрном направлении сигналы разнонаправленные. Отгрузки зерна на экспорт сократились в 2,5 раза, а с 26 августа повышена вывозная пошлина на пшеницу. Удорожание экспортной логистики может ограничить внешнюю привлекательность российского зерна, но при этом поддержать внутренние цены для аграриев и стабилизировать закупочные цены переработчиков.

Оба фактора — топливный и зерновой — напрямую формируют себестоимость в смежных отраслях: от логистики и грузоперевозок до хлебопечения и животноводства. Для производителей это аргумент в пользу заблаговременного хеджирования закупок и пересмотра транспортных маршрутов. Эксперты ожидают, что баланс на топливном рынке восстановится к началу осени, однако волатильность цен сохранится до конца сезона.

Источники: оперативные данные о ценах на топливо, сообщения о корректировке экспортных пошлин на зерно, август 2026 года.