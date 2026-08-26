Минфин готовит налоговую отсрочку для бизнеса, пострадавшего от атак на склады

После атак беспилотников на складскую инфраструктуру Ozon и ряд логистических объектов маркетплейс ввёл дополнительные меры поддержки продавцов, чьи товары были утрачены или чья отгрузка нарушена. Параллельно Минфин прорабатывает механизм налоговой отсрочки для предприятий, понёсших ущерб свыше 5% годового дохода.

Мера призвана снизить фискальную нагрузку на пострадавшие компании и сохранить непрерывность их операционной деятельности. Ожидается, что отсрочка затронет налог на прибыль и ряд других обязательных платежей, а порядок предоставления будет максимально упрощён — по заявительному принципу.

Для сегмента электронной коммерции это значимый прецедент: он задаёт стандарт реагирования государства на логистические риски. Продавцы маркетплейсов, работающие со складскими остатками, получают формализованный механизм компенсации, а не только разовые договорённости. Участники рынка полагают, что вслед за налоговой отсрочкой последуют и другие меры — от приоритетного кредитования до упрощения страховых выплат за утраченные товары.

Источники: заявления Минфина РФ, сообщения Ozon о мерах поддержки продавцов, август 2026 года.