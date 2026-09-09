Портал систематизировал данные о выплатах военнослужащим по контракту в 267 городах России

Информационный портал «Инфоконтракт СВО» собрал в единой базе сведения о размерах выплат, льготах и социальных гарантиях для военнослужащих по контракту. Данные структурированы по 267 городам и регионам России.

Основная сложность, с которой сталкиваются желающие разобраться в теме, - разрозненность информации. Размер выплат складывается из нескольких частей: федеральной единовременной, региональной, в ряде муниципалитетов - местной, а также ежемесячного денежного довольствия. При этом региональная часть устанавливается нормативными актами субъекта и различается в разы.

На портале для каждого города приведены актуальные размеры выплат со ссылками на нормативные документы, адреса пунктов отбора, а также разъяснения по смежным вопросам: порядок прохождения военно-врачебной комиссии, категории годности, перечень военно-учётных специальностей, оформление военной ипотеки, механизмы списания кредитной задолженности, получение статуса ветерана боевых действий и выплаты семьям.

Отдельный раздел посвящён льготам: кредитным каникулам, налоговым послаблениям, льготам при поступлении детей в учебные заведения.

Полная таблица выплат по регионам доступна на сайте — Инфоконтракт СВО. Перечень регионов с актуальными данными: размеры выплат по регионам России.

Материал носит информационно-справочный характер.