Исследование: в каких городах России популярны Сибирские банные чаны

В России парение в банном чане набирает все большую популярность. В холодное время года чан становится лучшим местом, где можно погреться, перезагрузиться и отдохнуть с пользой для организма. Самое главное отличие от бани — процедура происходит на открытом воздухе, поэтому парение в чане можно сравнить с пользой природного термального источника: оно уменьшает стресс, укрепляет сердечно-сосудистую систему и способствует выведению токсинов. А где же в России больше всего любят погреться, обновиться и укрепить свое здоровье?

О том, в каких городах наиболее востребованы банные чаны и почему, рассказал основатель компании “Сибирский Банный Чан” Дмитрий Лазарев.

“Во время пандемии загородное жилье для многих горожан стало основным, и этот тренд до сих пор сохраняется. Мода на банные чаны появилась в регионах, где большое количество людей проживает за городом. Россияне все чаще хотят сделать комфортнее и уютнее свои загородные дома. Сибирский Банный Чан — это персональный термальный источник, который к тому же является красивым дополнением загородного участка.”

Согласно статистике компании “Сибирский Банный Чан”, Подмосковье стало самым популярным регионом у покупателей банных чанов, на него пришлось 17,3% от общего спроса, на втором месте – Ленинградская область, где доля покупателей составила 5,6%, на третьем – Приморский край – 3,8%.

ТОП 3 региона РФ согласно статистике:

Московская область

По сравнению с 2019 годом в этом регионе спрос на чаны вырос на 9,3% за 4 года. В МО самое большое количество дачников: здесь дома на загородных участках есть у 22,8% семей, где летом отдыхает более 10 млн человек. Традиция проводить выходные на даче – всеобщая, она охватывает людей всех возрастов и социальных групп. В эту картину вписываются жизненно необходимые атрибуты: банные процедуры и шашлыки, так как они предполагают расслабляющее времяпровождение в компании друзей или семьи. Поэтому, банный чан становится прекрасной возможностью дополнить свой дачный досуг яркими впечатлениями и провести время с пользой для организма.

Ленинградская область

Несмотря на снижение спроса на покупку дач на 34%, Ленинградская область третий год подряд занимает второе место по популярности банных чанов — доля покупателей составляет 5,6%. В области насчитывается около 700 тысяч дачных участков, при этом стоит учитывать, что это число будет только расти в 2024 году в связи с улучшением инфраструктуры: строительством дорог, проведением электричества и водоснабжения.

Приморский край

Приморский край вышел на третье место по популярности банного чана благодаря влиянию японских традиций, и сейчас продолжает удерживать позиции. Парение в японских банях, уход за телом и различные SPA-процедуры – все это можно найти в Приморье. Банный чан обычно сравнивают с японской купелью Фурако: процедура проходит на свежем воздухе в любое время года, даже в самые холодные зимние дни.

Если рассматривать долю покупателей банных чанов по округам РФ: Центральный федеральный округ находится на лидирующей позиции, Приволжский федеральный округ занимает второе место, Сибирский федеральный округ – третье, а на четвертом месте Северо-западный федеральный округ.