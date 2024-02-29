Американский бепилотник был замечен над красным морем

Министерство обороны Германии подтвердило, что в понедельник произошел инцидент с беспилотником с участием союзной страны, не называя страну.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что фрегат «Гессен», прибывший в регион на выходных в рамках миссии ЕС по защите международного судоходства от нападений йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном , открыл огонь после того, как попытки идентифицировать неизвестный дрон «не увенчались успехом».

Представитель министерства Майкл Стемпфл заявил: «Дело было решено, когда выяснилось, что это не был враждебный дрон, что стало ясно только потом».

К счастью, две ракеты, выпущенные по дрону, не попали в цель и упали в море из-за «технической неисправности», как сообщает журнал Der Spiegel, который также утверждает, что рассматриваемый БПЛА был американским разведывательным дроном Reaper.