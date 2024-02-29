Врач Байдена заявил, что президент США «пригоден к исполнению обязанностей»

Президент США Джо Байден "по-прежнему готов к исполнению своих обязанностей", - заявил его врач в 6-страничном отчете после того, как он завершил свой ежегодный медицинский осмотр в среду, перед президентской гонкой этого года, в которой 81-летний мужчина почти наверняка будет участвовать.

Байден провел более двух с половиной часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида для проведения ежегодных тестов.

Его врач, доктор Кевин О'Коннор, написал, что Байден «чувствует себя хорошо, и медосмотр в этом году не выявил никаких новых проблем».

«Президент Байден — здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается в состоянии успешно выполнять президентские обязанности», — сказал О'Коннор.