Парламент Ганы принял закон против ЛГБТК

Парламент Ганы принял в среду законопроект, который еще больше ограничивает права ЛГБТ- сообщества в этой западноафриканской стране.

Законопроект «Сексуальные права человека и семейные ценности» пользуется поддержкой большинства законодателей Аккры и спонсируется коалицией христианских, мусульманских и традиционных лидеров Ганы.

Однополые сношения в Гане уже карались лишением свободы на срок до трех лет, но, хотя дискриминация в отношении ЛГБТ-сообщества является обычным явлением, никто никогда не подвергался судебному преследованию по законам колониальной эпохи.

Новый законопроект, обычно называемый антигей-законом, теперь также предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет за «умышленную пропаганду, спонсорство или поддержку деятельности ЛГБТК+».