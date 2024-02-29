Германия проверяет свое посольство в Северной Корее, закрытое из-за COVID

В столицу Северной Кореи Пхеньян была отправлена ​​группа министерства иностранных дел Германии , однако еще не принято решение о том, будет ли там вновь открыто посольство Берлина.

И без того изолированное государство полностью закрыло свои границы в начале пандемии коронавируса , разразившейся в соседнем Китае.

Представитель министерства иностранных дел Германии сообщил, что в Пхеньян была отправлена ​​группа для проведения технической проверки объекта.

Посольство, как и посольства многих других стран, было закрыто в марте 2020 года из-за проблем с ротацией персонала и доставкой грузов во время кризиса COVID-19.

Северная Корея ввела одни из самых строгих мер в мире во время пандемии коронавируса, включая почти полный запрет на поездки и строительство пограничных стен.