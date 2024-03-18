ЦАХАЛ совершил налет на больницу Аль-Шифа в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник утром начала «точную операцию» в больнице Аль-Шифа в секторе Газа.

"Операция основана на разведывательной информации, указывающей на использование больницы высокопоставленными террористами ХАМАС", - добавили в ведомстве.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС, который США, ЕС, Германия и другие классифицируют как террористическую группировку, в том, что он проводит свои операции на территории больниц и других гражданских объектов или под ними.

Свидетели в городе Газа сообщили информационному агентству AFP, что район Аль-Рималь, где расположена больница Шифа, пострадал от авиаударов и что танки окружили сам больничный комплекс.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, обвинило Израиль в использовании «сфабрикованных историй» для «оправдания штурма» больницы, что оно назвало нарушением международного гуманитарного права.