Северная Корея испытывает баллистические ракеты во время визита Блинкена в Сеул

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в свои восточные воды в понедельник на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул на саммит демократии.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил об обнаружении «нескольких» предполагаемых запусков баллистических ракет малой дальности Северной Кореей в понедельник утром.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на заседании парламента, что северокорейские ракеты упали в водах между Корейским полуостровом и Японией.

О разрушениях и травмах не сообщается.

Госдепартамент США раскритиковал запуски ракет назвав их угрозой безопасности региона.