Израиль отправит делегацию на переговоры с Катаром

Делегация Израиля собирается отправиться в Катар в понедельник для участия в переговорах о прекращении огня, сообщает израильский новостной сайт Ynet.

Сообщается, что в переговорах участвует глава Моссада Дэвид Барни.

Информационное агентство Associated Press (AP) сообщило, что команде было разрешено присутствовать на переговорах после заседания кабинета безопасности Израиля и военного кабинета в воскресенье, на котором был изложен мандат переговорщиков.

На переговорах в Дохе посредники из Катара, Египта и США попытаются добиться прогресса в вопросе временного прекращения огня, а также соглашения об освобождении израильских заложников в секторе Газа и освобождении палестинских заключенных в Израиле.