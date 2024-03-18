США и Южная Корея завершают совместные военные учения

Запуск северокорейской ракеты произошел сразу после завершения в четверг 11-дневных ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи «Щит свободы».

Северная Корея в прошлом осуждала учения как подготовку к вторжению .

Пхеньян недавно пригрозил Сеулу и Вашингтону суровыми последствиями за их учения «Щит свободы», заявив, что им придется заплатить «дорогую цену» .

В январе напряженность возросла после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил внести изменения в конституцию, чтобы отказаться от мирных усилий по объединению Кореи.

Ким предложил объявить Южную Корею своим «неизменным главным врагом» и пригрозил аннексией в случае войны.