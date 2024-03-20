США: канадца из Китая обвиняют в краже секретов Tesla

Двое мужчин были обвинены в открытии бизнеса в Китае путем кражи коммерческих тайн у производителя электромобилей Tesla и сговора с целью их продажи тайным сотрудникам правоохранительных органов, сообщила во вторник федеральная прокуратура США.

58-летний гражданин Канады, проживающий в Нинбо, Китай, был арестован на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, куда он приехал на встречу с агентами под прикрытием, которые, по его мнению, были бизнесменами, сообщила прокуратура.

По данным СМИ, второй бизнес-партнер остается на свободе.

Прокуроры не назвали имя американской компании, но заявили, что в 2019 году она приобрела канадского производителя линий по сборке аккумуляторов, и оба мужчины являются бывшими сотрудниками канадской компании. Тесла тогда был единственным владельцем технологии.