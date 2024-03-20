Болсонару предъявлено обвинение в поддельном сертификате COVID

Федеральная полиция Бразилии во вторник предъявила бывшему крайне правому президенту Жаиру Болсонару обвинение в фальсификации записей о вакцинации против COVID-19.

В обвинительном заключении говорится, что Болсонару вмешался в базу данных общественного здравоохранения, чтобы создать впечатление, будто он и несколько других членов его круга были вакцинированы. Детектив полиции Фабио Альварес Шор подписал обвинительное заключение, заявив, что Болсонару и несколько других хотели использовать поддельные записи о вакцинации против COVID-19 чтобы «обмануть текущие ограничения здравоохранения».

"Следствие выявило несколько ложных вставок в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года, а также множество действий по использованию поддельных документов", пояснил Шор.