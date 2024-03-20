Вице-президент Тайваня посетил Чехию

Избранный вице-президент Тайваня Сяо Би-хим посетила Чехию после скромной поездки в Соединенные Штаты, сообщило министерство иностранных дел во вторник.

Сяо была приглашена в Чехию аналитическим центром Sinopsis для проведения переговоров, а также встретится с другими «друзьями» в стране, чтобы обменяться мнениями перед своей инаугурацией, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Тайваня Джефф Лю.

Президент Сената Чехии Милош Выстрчил, посетивший Тайвань в 2020 году, разместил в X (ранее Twitter) фотографию, на которой он встречается и беседует с Сяо.