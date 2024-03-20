Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

Турция и США достигли соглашения о новой системе применения антироссийских санкций, сообщает турецкая газета "Hurriyet". Это соглашение предусматривает улучшение прозрачности и координации между двумя странами в вопросе санкций против России.
Согласно новой системе, США будут предоставлять заранее информацию Турции о компаниях, которые могут подпасть под санкции из-за своего сотрудничества с Россией. Турция, в свою очередь, проведет расследование данных компаний и предоставит результаты США.
После получения результатов расследования, будут приняты необходимые меры. Ранее США без предупреждения вводили санкции против турецких компаний, осуществляющих бизнес с Россией. Турция неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, однако страна не позволяет обходить эти санкции.
Новая система, согласно изданию, призвана улучшить прозрачность и координацию между США и Турцией в вопросе антироссийских санкций. Это соглашение будет способствовать более эффективному применению санкций и предотвратит возможные недоразумения и конфликты между двумя странами. Тем самым, Турция и США продемонстрировали свою готовность к дальнейшему развитию сотрудничества и укреплению дипломатических отношений с Россией, учитывая важность сохранения стабильности в регионе.