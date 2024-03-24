СКР: число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

В ходе спасательных работ в здании «Крокус Сити Холла» были обнаружены новые жертвы теракта, их число увеличилось до 137 человек, среди которых 3 детей.

Полиция смогла идентифицировать 62 из них. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом России, задержанные нападавшие продолжают находиться под следствием. В настоящее время проводится процесс опознания погибших.

Для установления личности остальных жертв погибших планируется провести генетические экспертизы. Родственников погибших уже начали приглашать для участия в процессе опознания в Москве.

При осмотре сгоревшего «Крокуса» не обнаружено признаков минирования или заминированных тел. Вместо этого нашли 4 комплекта так называемой боевой амуниции (разгрузки), а также более 500 патронов и 28 магазинов. Кроме того, были обнаружены два автомата Калашникова, которыми якобы вооружались нападавшие. При задержании в Брянской области в автомобиле «Рено» был обнаружен пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.