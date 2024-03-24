Более 10 тысяч человек пришли к стихийному мемориалу перед "Крокусом"

Несмотря на непогоду, тысячи москвичей собрались ранним утром возле "Крокус сити холла" в Красногорске. Они стоят в длинных очередях к стихийному мемориалу, установленному в память о жертвах теракта. МВД сообщает о более 10 тысячах людей, собравшихся рядами перед зданием.

Люди несут цветы и игрушки к мемориалу, зажигают свечи, молясь за погибших вместе со священником под ливнем. На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и следователи, пока к "Крокусу" продолжают приходить как пожилые люди, так и дети.

В "Крокус сити холле" вечером 22 марта произошло страшное происшествие. Боевики, жаждущие крови, ворвались в зал, где должен был проходить концерт группы "Пикник", и начали стрелять по всем присутствующим. Затем они подожгли зал, облив его бензином. Официальные данные о количестве погибших составляют 137 человек, однако по неподтвержденной информации, жертвами стали 143 человека. Следствие оперативно задержало 11 подозреваемых, в числе которых оказались четверо террористов, пытавшихся скрыться за границей. Сообщается, что их соучастники ожидали в Украине. В этот день в России объявлен общенациональный траур в память о погибших в результате теракта.