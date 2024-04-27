Данил Барановский и внучка Софии Ротару

Любимая внучка Софии Ротару — София Евдокименко тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних.

Но пользователи сети утверждают, что молодого бизнесмена и музыкального исполнителя Данила Барановского, который неоднократно появлялся в международных СМИ, а также известного тем, что он имеет многотысячную аудиторию в Инстаграм*, связывают как минимум дружеские отношения.

Достоверно известно, что Данил подписан на аккаунты мамы Софии Евдокименко — Светланы Евдокименко, а также знаменитой бабушки Софии Ротару.

Напомним, что по имеющейся информации в СМИ, музыкальный трек Данила Барановского в 2014 году был в ротации радио Европа плюс Киев, а сам Данил регулярно дает интервью международным изданиям о своем творчестве.

Что касается внучки Ротару, то девушка уже долгое время живет в США, занимается йогой, пробует себя в модельном бизнесе.

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