Специалисты Delivery Animal рассказали о том, как перевезти питомца из России за границу

Международная перевозка животных является сложным и ответственным процессом, требующим профессионального подхода. Компания Delivery Animal предоставляет услуги по перевозке собак, кошек и других животных из России за границу уже в течение 7 лет.

Компания осуществляет доставку животных в различные страны Европы и Америки, такие как США, Канада и Мексика и имеет богатый опыт в организации безопасной и комфортной перевозки животных, обеспечивая им наилучшие условия и заботу на протяжении всего путешествия.

Важно отметить, что, к примеру, для транспортировки домашних питомцев между Россией и Соединенными Штатами необходимо организовать сложную маршрутизацию через различные государства, такие как Турция с пересадкой в Стамбуле или Европе, в связи с отсутствием прямых авиарейсов. При этом учитываются специфические правила каждой страны относительно перемещения домашних животных, что требует индивидуального подхода к логистике.

На сегодняшний день компания успешно осуществила перевозку собак и котов из Москвы , Питера , Твери, Тюмени, Ростова, Тольятти и других городов России.

Перевозка животных из России за границу требует соблюдения определенных правил и требований, установленных страной назначения. Сотрудники компании Delivery Animal обладают необходимыми знаниями и опытом в области международных перевозок животных, поэтому гарантируют, что все документы и требования будут соблюдены.

Перевозка животных самолетом может осуществляться как в сопровождении опытного курьера, так и без его присутствия. Команда профессионалов заботится о безопасности и комфорте животных на каждом этапе перевозки.

Компания предоставляет питомцам индивидуальные переноски, соответствующие международным стандартам, а каждый владелец питомца может в режиме «онлайн» отслеживать путь его следования. Курьер во время путешествия регулярно присылает владельцу отчёты о ходе поездки.

Цель Delivery Animal - обеспечить безопасность и комфорт вашего питомца во время перевозки. Специалисты компании понимают, что животные - это члены семьи, и их благополучие является приоритетом, поэтому несут полную ответственность за питомцев, пока они находятся в пути.

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