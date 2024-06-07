Чего ждут соседи Индии от нового правительства?

Всеобщие выборы в Индии нанесли неожиданный удар по партии Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Нарендры Моди, которая не смогла получить абсолютного большинства и теперь нуждается в поддержке своих партнеров по коалиции, чтобы остаться у власти.

За последнее десятилетие Моди и БДП пользовались авторитетом и доминировали в национальной политике. Однако его третий срок на посту премьер-министра, скорее всего, не будет таким гладким, как в последнее десятилетие, учитывая проблемы коалиционной политики.

Однако на внешнюю политику результаты выборов не окажут большого влияния, говорят эксперты.

С тех пор как Моди пришел к власти в 2014 году, Нью-Дели принял принцип «Соседство прежде всего» в качестве основного компонента внешней политики Индии, сосредоточив внимание на восстановлении и укреплении своих связей со странами региона.