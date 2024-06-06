В Пекине прошли консультации между Украиной и Китаем, в ходе которых участвовали заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава Министерства иностранных дел Китая подчеркнул готовность углублять сотрудничество в различных сферах и поддерживать стратегическое партнерство с Украиной.

Основной акцент был сделан на необходимости реализации важного консенсуса между лидерами обеих стран, с учетом взаимного уважения и долгосрочных интересов народов. Создание благоприятных условий для развития обмена и сотрудничества во всех сферах стало ключевой целью сотрудничества между Китаем и Украиной, подчеркнул Сунь Вэйдун.

Министр иностранных дел Китая, Ван И, поддержал идею проведения международных консультаций по украинскому кризису и другим важным вопросам. В своем заявлении от 4 июня он выразил важность выслушивания "объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений" о текущей ситуации.

Ван И также отметил инициативу, предложенную Китаем и Бразилией, по разрешению конфликта. В ответ на это предложение, Министерство иностранных дел Украины отклонило его, заявив, что исключительное право на определение путей урегулирования конфликта принадлежит Киеву.