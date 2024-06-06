Министр обороны Германии призвал к военной готовности к 2029 году

Министр обороны Германии, Борис Писториус, заявил в среду, что стране необходимо укрепить вооруженные силы Бундесвер и достигнуть оперативной готовности к 2029 году. Он также подчеркнул необходимость введения некоторой формы военной службы в свете СВО России на Украине, вызвавшего обеспокоенность по поводу будущей безопасности Европы.

"Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", - заявил министр обороны в ходе выступления в нижней палате парламента Германии, Бундестаге.

"Для предотвращения ухудшения ситуации необходимо обеспечить сдерживание", - заявил он. Он также подчеркнул, что финансирование, материальные ресурсы и персонал играют решающую роль в достижении этой цели.

"В условиях чрезвычайной ситуации нам нужны сильные молодые женщины и мужчины, способные защищать нашу страну", - добавил Писториус.