Израиль сообщает о ликвидации трех человек у границы сектора Газа

Трое лиц были убиты возле ограждения безопасности, разделяющего южную часть сектора Газа и Израиль, как сообщили израильские военные в четверг.

В своем сообщении в Telegram, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметила, что "несколько подозреваемых [...] приблизились к границе с сектором Газа и направились к Израилю, пытаясь проникнуть в зону безопасности в районе Рафаха ".

Согласно сообщению, военные ЦАХАЛа "сразились с террористами, которые открыли огонь по ним. В ответ силы открыли огонь по террористам".

В ЦАХАЛе заявили, что два человека погибли в результате обстрела самолетом, а третий погиб в результате попадания снаряда танка.

Эту информацию не удалось независимо подтвердить, а также не удалось установить личности погибших.