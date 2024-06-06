Испания присоединится к делу Международного суда ЮАР по поводу действий Израиля в секторе Газа

Испания присоединится к усилиям Международного суда Южной Африки по поводу действий Израиля в секторе Газа. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил в четверг, что Испания планирует поддержать дело о геноциде против Израиля в секторе Газа.

Это решение делает Испанию второй европейской страной после Ирландии, которая присоединилась к инициативе Южной Африки. Кроме того, Испанию поддержали другие страны, включая Чили и Мексику.

"Мы принимаем это решение в знак нашей приверженности международному праву и нашей поддержки работы суда, чтобы укрепить роль Организации Объединенных Наций и подтвердить статус суда как высшего юридического органа в системе", - отметил Альбарес на пресс-конференции в Мадриде.

В декабре 2023 года Южная Африка обратилась в высший суд ООН с жалобой на Израиль, обвиняя его в нарушении Женевской конвенции из-за продолжающихся нападений на сектор Газа.

Суд вынес три решения, обязывающих Израиль немедленно принять меры для защиты гражданского населения. Израиль отверг обвинения в геноциде.