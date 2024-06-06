Удар Израиля по школе в секторе Газа унес жизни десятков человек

Более 35 человек погибли в результате израильского удара по школе в центре сектора Газа, где находились перемещенные палестинцы, сообщили местные представители здравоохранения. Удар произошел рано утром в четверг. Свидетели и сотрудники больницы сообщили, что школа в Нусейрате, под управлением Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), была атакована в предрассветные часы. В ней находились палестинцы, бежавшие от израильских наступлений и бомбардировок на севере Газы.

Директор по связям с общественностью БАПОР, Джульетта Тума, сообщила агентству Reuters, что количество погибших в результате израильского наступления составило от 35 до 45 человек, однако эта цифра пока не подтверждена.

Израильские военные сообщили, что боевики ХАМАС использовали школу как базу для своих действий и были нейтрализованы точным ударом по их комплексу, расположенному внутри школы БАПОР в Нусейрате.