Композитор АНИКА ДАЛИНСКИ выпускает двенадцатый альбом в двух жанрах - Поп и Шансон

Аника Далински обладает высокой степенью популярности, её песни признаны народными шлягерами, на сегодняшний день она является топовым композитором в русском шоу-бизнесе и находится в списке самых знаменитых артистов русскоязычного сегмента TikTok’a музыкантов, чьи песни чаще всего используют люди в своих видео.

В настоящее время Аника Далински готовится к релизу второй части своего двенадцатого альбома. "Я сейчас работаю жанре ПОП-музыка. Но ведь моя карьера на эстраде начиналась с радио "Шансон", и я решила вернуться к своим истокам в определённых песнях во второй части своего двенадцатого альбома", - говорит Аника. Певица признана блестящей исполнительницей не только поп-музыки, но и шансона. Аника является одним из лидеров в шансоне среди женщин по мнению российских зрителей, её песни при помощи народного голосования попали в самые главные сборники страны "Легенды Шансона" и "Золото Шансона", у которых более миллиона прослушиваний. Также Аника Далински выпускает успешные синглы в ПОП-стилистике.

Летом 2024 композитор, певица и поэт-песенник Аника Далински порадует своих поклонников продолжением авторской пластинки “Дороги-дороги, снова дурманят”. Вторая часть альбома обещает подарить слушателям новый всплеск эмоций сразу в двух музыкальных жанрах - Поп и Шансон.

В мае состоялся релиз нового произведения певицы "Мои любимые глаза" в ПОП-стиле, который впечатляет нежностью и лиричностью. Чуть ранее в марте на всех цифровых платформах был представлен официальный ремикс-2024 на знаменитый радиохит Аники Далински - “Дороги, дороги”. Песни певицы находятся в ротации всех популярных радиостанций России и мира (США, Польша, Австрия, ОАЭ, Германия, Италия и т.д.)