«Цифра» - это нужно! Эксперты развенчали мифы о цифровизации

В интервью журналу «Газета о России», предприниматель Мария Михайлова, CEO RC Group и член Экспертного совета Думы при Комитете по малому и среднему предпринимательству, поделилась своим экспертным мнением по поводу цифровизации. Она разобрала данное понятие, которое вызывает противоречия в обществе. Тем самым опровергла основные мифы, связанные с внедрением цифровых технологий в российскую индустрию.

Цифровизация - это больше чем просто внедрение новых технологий. Она представляет собой преобразование бизнеса, общественных учреждений, а также целых отраслей, осуществляемое с применением современных информационных технологий. Она включает в себя использование компьютеров, программного обеспечения и прочих цифровых средств для оптимизации процессов, повышения эффективности и качества деятельности, а также для разработки новых продуктов и услуг. Цифровизация - это не только о цифрах, но и о том, как мы адаптируемся к современному образу жизни и работы.

Многие люди испытывают страх перед изменениями, которые несет с собой цифровизация. Но важно понимать, что она не является чем-то абстрактным и далеким от повседневной жизни. Это новая реальность, в которой необходимо научиться существовать и развиваться.

В качестве примера Мария Михайлова подчеркнула, что цифровизация может стать мощным инструментом для оптимизации процессов уборки снега. Используя данные о погоде, объеме снега и местоположении техники, система управления сможет автоматически определить оптимальный маршрут уборки. Применение цифровых технологий может значительно улучшить жизнь горожан, решая разнообразные задачи и повышая качество обслуживания.

Работа людей становится проще благодаря цифровой трансформации, которая не стремится к уменьшению числа рабочих мест, а к автоматизации повседневных задач. Это позволяет специалистам освободить время для выполнения сложным и креативным заданиям, в то время как IT-системы берут на себя рутинную работу. Большинство экспертов считают, что задача цифровизации заключается в улучшении организационных процессов предоставления услуг, а не в замене человека.

Цифровизация – это не миф, а реальность, которая неизменно меняется и развивается. Новые технологии непрерывно появляются, создавая новые возможности и инструменты для различных сфер деятельности. Не стоит думать о цифровизации как о временной акции, это непрерывный процесс перехода к электронному документообороту в различных областях жизни. Важно понимать, что цифровизация это не утопия из фантастических фильмов, а необходимость в современном мире, убеждена Мария Михайлова.

Компании должны постоянно обновлять свои IT-системы и внедрять новые технологии, чтобы оставаться востребованными на рынке. Михайлова подчеркивает, что цифровые платформы являются живыми организмами, требующими постоянного ухода и развития. Необходимо постоянно вносить улучшения, основываясь на обратной связи от пользователей, чтобы обеспечить качественный сервис и эффективное решение задач.

Цифровизация не ограничена размером или бюджетом компании. Она может быть доступна для всех организаций, независимо от их масштабов. Главное - выбрать подходящее IT-решение, которое соответствует целям и задачам бизнеса. Даже небольшие компании могут воспользоваться простыми и доступными инструментами для автоматизации своей деятельности. Например, использование онлайн-кассы может значительно упростить процесс взаимодействия с клиентами для небольших магазинов. Индивидуальные предприниматели могут создать собственный веб-сайт для принятия заказов и привлечения новых клиентов. Пекарни могут подключиться к готовой платформе доставки и таким образом улучшить свои сервисы.

Проводить цифровизацию необходимо всем предприятиям, даже тем, которые относятся к успешным и устоявшимся компаниям. Но часто руководство таких компаний не торопится внедрять цифровые технологии. Миф о том, что если все функционирует хорошо, то нет нужды изменять эффективную схему работы, является абсолютно ложным. Именно поэтому у новых предприятий или у неблагополучных компаний есть больше возможностей сделать значительный прорыв с помощью автоматизации.