Досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Шойгу и Герасимова

На сайте Международного уголовного суда появилась информация о том, что ордеры на арест российских военачальников, включая экс-главу Минобороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, были выданы второй досудебной палатой МУС. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, однако тот продолжает штамповать ордера на арест.

По сообщению МУС обвинения выдвигаются в "предполагаемых международных преступлениях" на территории Украины в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года и касаются действий Шойгу и Герасимова, включая нанесение ударов по "гражданским объектам" и причинение вреда гражданскому населению. Они также обвиняются в преступлениях "против человечности".

Отметим, что Россия не признает юрисдикцию данного суда, поэтому никакой реальной силы – юридической или политической, решения МУС не имеют.