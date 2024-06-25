Псевдожурналист из Краснодара обманула порядочных граждан на миллионы рублей

На сегодняшний день в России наблюдается активный всплеск мошенничества в сфере СМИ, организованного при помощи манипуляций с лицензиями от Роскомнадзора.

Об одной из таких ситуаций рассказали журналисты ИА "НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ", в ходе которого провели собственное журналистское расследование.

Как рассказали представители Информационного Агентства, на просторах интернета активно действует веб-ресурс https://www.youtvnews.com/, который представляет собой новостной портал с официальным свидетельством о регистрации как СМИ: ПИ № ФС77-85451, выданным Роскомнадзором.

Людмила Сергеевна Ропина (Апрельская) из города Краснодара, является владельцем данного СМИ. Она использует этот портал для поиска клиентов, которые хотят опубликовать материалы от сторонних организаций и экспертов. Стоимость размещения одной публикации, по словам журналистов, будь то коммерческого или не коммерческого характера, варьируется от 3500 рублей до 100 тысяч.

Напомним, что в 2016 году Ропина (Апрельская) уже была осуждена по статьям УК РФ и приговорена к двум годам лишения свободы "условно" с испытательным сроком на два года. На тот момент она была руководителем ООО «ЮТВ Медиа Краснодар» и журнала FRM - fashion room magazine.

В интернете можно найти только старые фотографии и одно видео с ней: Людмила Ропина ведущая, актриса, писатель.wmv (youtube.com).

В Отделе полиции "Ленинский" Управления МВД России по г.Кемерово 3 апреля 2024 года было возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.4 ст.159 УПК РФ. Заявление было подано Директором Некоммерческой организации Мальцевым О.Г. Он утверждал, что у него было выманено мошенническим путём более 1 млн.рублей.

Суть состоит в том, что Ропина (Апрельская), представившись главным редактором сайта РИА «Твои Новости» обещала помощь благотворительной организации в съёмках фильмов, участие в передачах на Федеральных каналах и освещение событий в своём СМИ. В итоге, никаких услуг со стороны РИА «Твои Новости» оказано не было.

Корреспондентам также стало известно, что в настоящее время Ропина (Апрельская) скрывается на Украине и оттуда ведет свою незаконную деятельность, но теперь «работает» только через Telegram под подложным через IP телефонию номером.

Полиция до сих пор не может найти ее в России. Пострадавший утверждает, что он не подозревал, что его могут обмануть, так как СМИ было официально зарегистрировано Роскомнадзором.

Будьте бдительны!