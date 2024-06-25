Анналена Бербок планирует визит в Ливан

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что растущая напряженность на израильско-ливанской границе «более чем тревожит», и заявила, что включит остановку в Ливане во время своей предстоящей поездки в регион. «Дальнейшая эскалация станет катастрофой для всех жителей региона», сказал Бербок. Она выступала по прибытии в Люксембург на встречу министров иностранных дел Европейского Союза в понедельник.

Бербок собирается отправиться в Израиль после этого назначения и, как ожидается, выступит с речью в понедельник вечером на конференции по безопасности в Герцлии в Израиле.

Затем во вторник у нее назначена встреча со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем. Министр иностранных дел Германии вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся израильских заложников, заявив, что прекращение боевых действий «необходимо более срочно, чем когда-либо».