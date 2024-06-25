Зеленский: новый глава госбезопасности Украины имеет «карт-бланш на перемены»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководителю Службы государственной безопасности (СБУ) Алексею Морозову убедиться, что его ведомство "укомплектовано исключительно патриотически настроенными профессиональными людьми, которые связывают свою судьбу исключительно с Украиной".

В сообщении в мессенджере Telegram Зеленский заявил, что Морозов "имеет карт-бланш на перемены", добавив, что "нужны новые подходы к работе с кадрами".

"И, конечно, администрацию необходимо очистить от всех тех, кто выбирает себе не Украину или дискредитирует Управление госбезопасности", - заявил Зеленский, намекая на возможную чистку в госохране страны.

В прошлом месяце СБУ заявила, что поймала двух полковников гвардии, обвиняемых в сотрудничестве с Россией с целью подготовки убийства Зеленского и других чиновников, включая главу военной разведки Кирилла Буданова.

Предшественник Морозова Сергей Рудь был уволен в мае, через два дня после задержания СБУ сотрудников ведомства, которые, по словам СБУ, работали на Федеральную службу безопасности России и разглашали секретную информацию.