Пентагон категорически отверг обвинения Кремля в том, что США несут ответственность за воскресную ракетную атаку, в результате которой, как сообщается, погибли четыре человека, в том числе двое детей, и еще около 150 получили ранения в портовом городе Севастополь на оккупированном Россией Крымском полуострове Россия заявила, что при атаке были использованы ракеты ATACMS американского производства, оснащенные кассетными боеприпасами. Частично вину возложили на Вашингтон, заявив, что оружие было запрограммировано США с использованием американских данных о целеуказании.

Однако официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц отверг это утверждение, заявив, что «Украина самостоятельно принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции».

Представитель Совета безопасности Белого дома назвал гибель мирных жителей трагедией.

Россия также вызвала посла США Линн Трейси в связи с воскресной забастовкой, заявив, что США «ведут гибридную войну против России и фактически стали стороной конфликта». В Кремле заявили, что Трейси сообщили об инциденте: "не останется безнаказанным" и ответные меры "обязательно последуют".