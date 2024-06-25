Кампания США по «войне с наркотиками» потерпела «явный провал» — ООН

Специальный докладчик ООН по праву на здоровье Тлаленг Мофокенг представила в понедельник свой четвертый независимый доклад Совету ООН по правам человека. В нем она проанализировала возглавляемую США «войну с наркотиками» и ее влияние на благосостояние людей, а Верховный комиссар ООН по правам человека назвала кампанию «явным провалом».

«Соблюдение законов и политики в отношении наркотиков усугубляет другие формы дискриминации и непропорционально затрагивает некоторых людей», - заявила она. «Международные конвенции по контролю над наркотиками негативно повлияли на наличие, доступность, приемлемость и качество некоторых лекарств, используемых в качестве лекарств».

Обращаясь к вопросу равенства, Мофокенг сказала: «Все заинтересованные стороны должны уважать людей, употребляющих наркотики, людей с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, а также людей, чье здоровье и благополучие зависят от законов и политики в отношении наркотиков».

В докладе подчеркивается необходимость более пристального внимания к непропорциональному негативному воздействию, которое нынешняя политика оказывает на группы «риска» в обществе, которые часто становятся мишенью законов о наркотиках и надзора за ними.