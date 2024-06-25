Аргентинец Хавьер Милей заявил, что может получить Нобелевскую премию

Либертарианский президент Аргентины Хавьер Милей считает, что его радикальная экономическая программа может принести ему Нобелевскую премию .

"Вместе с моим старшим советником Демианом Рейделем мы переписываем большую часть экономической теории", - заявил Милей во время визита в Чехию в понедельник.

"Если мы все сделаем правильно, я, вероятно, получу Нобелевскую премию по экономическим наукам вместе с Демианом", - добавил он.

Милей сделала эти комментарии, якобы принимая награду от чешского аналитического центра Либерального института. Однако в Либеральном институте заявили, что церемония была несанкционированным мероприятием, организованным лицами, которые не имели отношения к аналитическому центру в течение многих лет.