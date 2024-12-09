Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев

Фридрих Мерц , лидер правоцентристской партии Христианских демократов (ХДС) Германии, прибыл в украинскую столицу Киев рано утром в понедельник. Кандидат от консерваторов на пост канцлера на предстоящих внеочередных выборах в стране посещает страну во второй раз с момента начала российского вторжения в 2022 году.

Мерц заявил, что хотел бы использовать визит, чтобы получить информацию «о нынешнем состоянии обороны этой страны» и заверить ее в дальнейшей поддержке со стороны Германии.

«Если наша поддержка Украины будет последовательной, то эта война закончится быстрее», — заявил Мерц журналистам.

Лидер ХДС также планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Визит Мерца с целью продемонстрировать поддержку приходится на время, когда будущее войны становится все более неопределенным. Пока неизвестно, продолжит ли избранный президент США Дональд Трамп оказывать Украине помощь, а украинские войска теряют территорию вдоль российской границы.