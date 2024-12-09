Австралия и Науру подписали историческое соглашение о безопасности

В понедельник Австралия и Науру объявили о подписании исторического договора о безопасности — шаг, который рассматривается как более масштабная попытка Канберры противостоять влиянию Китая в Тихоокеанском регионе.

Договор предоставит крошечному островному государству Тихого океана 100 миллионов австралийских долларов (60,6 миллиона евро, 64 миллиона долларов США) в качестве прямой бюджетной поддержки в течение пяти лет.

Однако это также дает Австралии право решающего голоса в вопросах ключевой инфраструктуры Науру.

«Это хороший день для безопасности и устойчивости Тихоокеанского региона», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на совместном брифинге для СМИ с президентом Науру Дэвидом Адеангом.

Науру также необходимо получить одобрение Канберры, если другие страны захотят заключить сделки, касающиеся ее портов, аэродромов или банковского сектора.

В соответствии с договором Австралия обеспечит крошечному островному государству доступ к банковским услугам.

Западные банки уходят из Науру, ссылаясь на политическую нестабильность, низкую прибыль и высокие операционные расходы.