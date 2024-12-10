Возможности грузоперевозок в Норильск: река, море или воздух?

В Норильск, где отсутствует сухопутное сообщение с другими городами России, грузы можно доставить по воздуху, по воде или комбинированным способом – используя сразу несколько видов транспорта. Развитие водных перевозок в последние годы активно набирает обороты. Расскажем о плюсах и минусах доставки грузов по Енисею и Северному морскому пути.

Выбор способа транспортировки зависит от разных факторов: срочности, стоимости и специфики грузов. Самым быстрым, но дорогим вариантом остаются авиаперевозки. Их выбирают для доставки скоропортящихся продуктов, товаров с высокой добавленной стоимостью и срочных заказов.

Доставка по водным путям дешевле, чем по воздуху. Оба варианта подходят для тяжёлых и негабаритных грузов, а также для тех, которые нельзя перевезти самолётом. Однако отправлять грузы по воде можно только в навигационный сезон.

Существует также мультимодальная доставка, которая сочетает разные виды транспорта. Она позволяет оптимизировать сроки и стоимость перевозки. Компания «Деловые Линии» предлагает услугу «от двери до двери», то есть берёт на себя всю логистическую цепочку.

Основной грузооборот на Таймырском полуострове идёт по реке и морю. В Дудинском морском порту грузооборот в зимнюю навигацию составил 4,5 миллиона тонн, а в следующем году показатели остались высокими — 3,8 миллиона тонн. Поэтому развитие портовой инфраструктуры остаётся приоритетной задачей.

Транспортная компания «Деловые Линии» объясняет высокий спрос на водные перевозки активным развитием городов Сибири, строительством новых объектов и производств. Этим летом компания запустила услугу грузоперевозок по Енисею и Северному морскому пути, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Другие виды перевозок несопоставимы по объёму с речными и морскими из-за высокой себестоимости и сложных погодных условий зимой. Однако они обеспечивают оперативную доставку скоропортящихся продуктов и товаров потребления, в том числе с использованием сервисов электронной торговли. Аэропорт Норильск после реконструкции получил статус международного и может принимать новые типы самолётов.

С ноября по апрель многие предприятия региона выбирают авиационную доставку, несмотря на высокие тарифы. Это связано с тем, что грузоперевозки по Енисею доступны только в сезон речной навигации, который обычно длится с июня по октябрь. Транспортировка через Северный морской путь действует круглогодично, но её сроки зависят от загруженности ледоколов, погоды и движения льдов.